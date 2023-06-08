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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал выступление «Барселоны» в ЛЧ 2022/23

08 Июня 2023 • 20:17 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави выразил мнение о влиянии травм на выступление команды в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

Хави подчеркнул, что это не является оправданием для неудачного выступления в турнире.

«Травмы повлияли на ЛЧ в этом сезоне? Да, и это не оправдание. Мы плохо выступали. Думаю, в следующем году мы сможем выступить лучше. Команда уже научилась побеждать. Парни уже чувствуют себя победителями», – сказал Хави в интервью Jijantes FC.

В минувшем сезоне «Барселона» не смогла преодолеть групповой этап и заняла третье место, уступив миланскому «Интеру» и мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Лига Чемпионов
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