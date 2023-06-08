Хави прокомментировал выступление «Барселоны» в ЛЧ 2022/23

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави выразил мнение о влиянии травм на выступление команды в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

Хави подчеркнул, что это не является оправданием для неудачного выступления в турнире.

«Травмы повлияли на ЛЧ в этом сезоне? Да, и это не оправдание. Мы плохо выступали. Думаю, в следующем году мы сможем выступить лучше. Команда уже научилась побеждать. Парни уже чувствуют себя победителями», – сказал Хави в интервью Jijantes FC.

В минувшем сезоне «Барселона» не смогла преодолеть групповой этап и заняла третье место, уступив миланскому «Интеру» и мюнхенской «Баварии».