Хави рассказал о сложных решениях, которые принимает главный тренер

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о выборе, который приходится делать на благо клуба.

Хави признался, что он несправедлив по отношению к игрокам, которые получают ограниченное количество игрового времени. Он особо упомянул Пабло Торре и вратаря Иньяки Пенью, выразив свою эмпатию к их ситуации.

«Да, как тренер, я чувствую, что несправедлив по отношению ко всем игрокам, которые играют мало времени. Я постоянно себя спрашиваю: «Что думают Пабло Торре или Иньяки Пенья?» Но, в конце концов, мне приходится принимать решения во благо команды», – сказал Хави.

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник Пабло Торре появился на поле 16 раз, суммарно проведя 583 минуты игрового времени. Иньяки Пенья сыграл всего 5 матчей.