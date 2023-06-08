Хави: «После Катара в «Барселоне» всё более напряжённо, но я не жалею»

Главный тренер «Барселоны» Хави не жалеет о своём решении возглавить «Барселону». Как известно, молодой специалист принял каталонскую команду в начале ноября 2021 года. Ранее Хави работал в Катаре с «Аль-Саддом».

«В Катаре уровень стресса был ниже. Качество жизни там было очень высоким. Мы жили очень хорошо. В «Барселоне» всё более напряжённо, но я нисколько об этом не жалею», - сказал Хави, чьи слова приводит Jijantes FC.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Хави привёл «Барселону» к чемпионству. «Сине-гранатовые» завоевали титул Ла Лиги впервые с 2019 года.