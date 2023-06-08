Беллингем прошёл обследование для «Реала»

Полузащитник Джуд Беллингем прошёл медицинское обследование для «Реала». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Беллингем уже подписал с «Реалом» контракт, рассчитанный до конца июня 2029 года. 19-летний англичанин должен быть представлен в качестве новичка мадридского гранда на следующей неделе.

Напомним, что в среду о продаже Беллингема в «Реал» объявила «Боруссия». Мадридцы заплатят за трансфер талантливого хавбека 103 миллиона евро. Примерно 30% от этой суммы дортмундцы смогут заработать сверху как бонусы.