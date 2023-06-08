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Хави: «Мы ещё не решили, что будем делать с Ферраном Торресом»

08 Июня 2023 • 15:44 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пока не решил, что делать с нападающим Ферраном Торресом, который не смог впечатлить в свои первые полтора года пребывания в клубе. Напомним, ранее ходили слухи о намерении руководства «сине-гранатовых» продать футболиста ближайшим летом.

«Феррану нужно чувствовать себя ценным и уважаемым среди людей. Мы должны сесть со всеми за один стол, в том числе и с ним, чтобы обсудить дальнейшие планы. Пока мы ещё не решили, что будем делать с Торресом», – заявил Хави в интервью Jijantes FC.

Ферран ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити», но покинул команду Хосепа Гвардиолы ради «Барселоны» в январе 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ферран Торрес
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