Хави: «Трансфер Роке будет зависеть от финансовой ситуации»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, при каких условиях команда сможет провернуть трансфер нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Напомним, в услугах бразильца также заинтересованы и команды из Английской премьер-лиги.

«Мы давно следим за Виктором и осведомлены о нынешней ситуации. Сделка будет зависеть от финансового положения. Если нам хватит денег, мы попробуем провернуть трансфер», – цитирует Хави Jijantes FC.

Сам Роке ранее выразил готовность присоединиться к «Барселоне» ближайшим летом. «Атлетико Паранаэнсе» требует за 18-летнего форварда около 50 миллионов евро.