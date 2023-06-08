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Хави: «Трансфер Роке будет зависеть от финансовой ситуации»

08 Июня 2023 • 14:46 Комментировать
Америка Минейро
...
Атлетико Паранаэнсе
11.06 17:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, при каких условиях команда сможет провернуть трансфер нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Напомним, в услугах бразильца также заинтересованы и команды из Английской премьер-лиги.

«Мы давно следим за Виктором и осведомлены о нынешней ситуации. Сделка будет зависеть от финансового положения. Если нам хватит денег, мы попробуем провернуть трансфер», – цитирует Хави Jijantes FC.

Сам Роке ранее выразил готовность присоединиться к «Барселоне» ближайшим летом. «Атлетико Паранаэнсе» требует за 18-летнего форварда около 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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АМЕРИКА МИНЕЙРО АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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