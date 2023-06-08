Эден Азар выбирает между МЛС и завершением карьеры

Бельгийский полузащитник Эден Азар пока не определился со своими дальнейшими планами. Журналисты газеты Marca сообщили, что 32-летний футболист рассматривает два сценария.

Первый – трансфер в США. В подписании хавбека заинтересован клуб «Ванкувер Уайткепс», выступающий в МЛС. Второй вариант развития событий – завершение карьеры этим летом.

Недавно было объявлено, что мадридский «Реал» досрочно расторг трудовое соглашение с бельгийцем. Азар провел в «королевском» клубе четыре сезона, приняв участие в 76 поединках. На счету полузащитника семь забитых мячей и 12 результативных передач.