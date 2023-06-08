«Барселона» может купить вместо Бускетса игрока «Бенфики»

Каталонская «Барселона» нацелилась на футболиста лиссабонской «Бенфики». Речь идёт о 23-летнем полузащитнике Флорентину Луише, которого «сине-гранатовые» рассматривают в качестве замены Серхио Бускетсу. Напомним, испанец покинул команду Хави Эрнандеса на правах свободного агента.

Издание Sport сообщает, что Луиш в летнее трансферное окно доступен за цену в размере 40 миллионов евро. Такие деньги могут стать проблемой для «Барселоны» в условиях финансового кризиса.

Флорентину провёл в последнем розыгрыше чемпионата Португалии 33 матча, где записал на свой актив 3 результативные передачи.