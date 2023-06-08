Неймар отреагировал на интерес «Барселоны»

В СМИ активно обсуждается возможное возвращение бразильского нападающего Неймара в каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» нацелились на звездного форварда, выступающего за «ПСЖ», после сорвавшегося камбэка аргентинца Лионеля Месси.

По информации Diario Sport, Неймар намерен провести переговоры с руководством «Барселоны». Ради возвращения на «Камп Ноу» нападающий готов снизить свою заработную плату.

Напомним, что форвард защищал цвета каталонского гранда с 2013 по 2017 год. После этого он перебрался в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Неймар сыграл 29 матчей за парижский гранд, отметившись 18 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Неймар может перейти в испанский суперклуб