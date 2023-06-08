Хави: «Когда мяч в ногах у Педри, я всегда расслаблен»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил потенциал полузащитника Педри, который постепенно прогрессирует под руководством своего наставника.

«Мой пульс всегда повышаются, когда некоторые игроки получают мяч. С Педри всё наоборот. Когда он получает мяч, я полностью расслаблен. Педри является одной из моих главных слабостей. Он играет на моей позиции и делает всё хорошо. Я всё же думаю, что Педри больше похож на Иньесту, чем на меня, ведь у меня никогда не было большой скорости», – цитирует Хави Movistar Futbol.

Педри закончил сезон-2022/23 с шестью голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании.