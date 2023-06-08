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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Рано или поздно Араухо станет капитаном «Барселоны»

08 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценивает лидерские качества центрального защитника Рональда Араухо. Испанский специалист считает, что рано или поздно уругваец станет капитаном «сине-гранатовых».

«Рано или поздно Араухо станет капитаном «Барселоны». Он прирождённый лидер, это у него в крови. Я уже сказал ему лично, что когда-нибудь он обязательно станет капитаном «Барселоны», – цитирует Хави Barca Universal.

Напомним, Араухо несколько месяцев назад продлил контракт с «Барселоной», но новое соглашение ещё не было зарегистрировано. В прошедшей кампании Рональд отметился двумя ассистами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рональд Араухо
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