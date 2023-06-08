Хави: «Рано или поздно Араухо станет капитаном «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценивает лидерские качества центрального защитника Рональда Араухо. Испанский специалист считает, что рано или поздно уругваец станет капитаном «сине-гранатовых».

«Рано или поздно Араухо станет капитаном «Барселоны». Он прирождённый лидер, это у него в крови. Я уже сказал ему лично, что когда-нибудь он обязательно станет капитаном «Барселоны», – цитирует Хави Barca Universal.

Напомним, Араухо несколько месяцев назад продлил контракт с «Барселоной», но новое соглашение ещё не было зарегистрировано. В прошедшей кампании Рональд отметился двумя ассистами в Ла Лиге.