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Хави: «Я подписывал Кунде не в качестве правого защитника, он вынужденно играл на этой позиции»

08 Июня 2023 • 11:51 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему центральный защитник Жюль Кунде большую часть сезона действовал на правом фланге обороны. Напомним, ранее появились слухи, согласно которым француз хочет покинуть «Барселону», так как его не устраивает роль правого защитника.

«Я подписывал Кунде не в качестве правого защитника, но по некоторым причинам ему пришлось сыграть на этой позиции. Это было вынужденное решение», – цитирует Хави Barca Universal.

«Барселона» купила Кунде год назад у «Севильи» за сумму свыше 50 миллионов евро. Каталонцы выиграли конкуренцию за игрока у лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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