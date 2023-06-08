Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна зарплата Беллингема в «Реале»

08 Июня 2023 • 10:54 Комментировать

Стало известно, сколько будет зарабатывать в мадридском «Реале» полузащитник Джуд Беллингем. Напомним, о переходе англичанина в команду Карло Анчелотти из дортмундской «Боруссии» вчера было объявлено официально.

По информации от The Athletic, англичанин будет зарабатывать в новой команде 10-12 миллионов евро в год. При этом с каждым годом оклад Беллингем может увеличиваться в зависимости от некоторых факторов.

Напомним, за трансфер Джуда «Реал» заплатит 103 миллиона евро сразу и ещё примерно 30% от суммы трансфера в будущем в качестве бонусов.

Беллингем ранее отказал нескольким клубам АПЛ ради перехода в «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
12:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Рано или поздно Араухо станет капитаном «Барселоны»
11:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я подписывал Кунде не в качестве правого защитника, он вынужденно играл на этой позиции»
11:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Сборная Бразилии? Я отлично чувствую себя в «Реале»
11:26 · Италия. Серия А
Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из «Милана»
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ
11:01 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Реала» заверило Анчелотти, что клуб сделает всё возможное для трансфера Кейна
10:54 · Испания. Ла Лига
Стала известна зарплата Беллингема в «Реале»
10:20 · Испания. Ла Лига
Месси: «Мы никогда не договаривались с Альбой и Бускетсом о переходе в один клуб»
09:46 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто будет первым капитаном «Барселоны» в следующем сезоне
04:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» выделил для Беллингема легендарный седьмой номер
03:46 · Испания. Ла Лига
«Дай, а то мои дети меня убьют» - Иньеста попросил футболку у Гави 2 видео
02:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» нуждается в двух новых полузащитниках»
02:20 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» не должна играть в Лиге Европы, наш турнир – Лига чемпионов»
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реал» запланировал презентацию Беллингема на следующую неделю
01:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов потратить огромную сумму в летнее трансферное окно слухи
Все новости
Рекомендуем