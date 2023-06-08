Стала известна зарплата Беллингема в «Реале»

Стало известно, сколько будет зарабатывать в мадридском «Реале» полузащитник Джуд Беллингем. Напомним, о переходе англичанина в команду Карло Анчелотти из дортмундской «Боруссии» вчера было объявлено официально.

По информации от The Athletic, англичанин будет зарабатывать в новой команде 10-12 миллионов евро в год. При этом с каждым годом оклад Беллингем может увеличиваться в зависимости от некоторых факторов.

Напомним, за трансфер Джуда «Реал» заплатит 103 миллиона евро сразу и ещё примерно 30% от суммы трансфера в будущем в качестве бонусов.

Беллингем ранее отказал нескольким клубам АПЛ ради перехода в «Реал».