Серхи Роберто будет первым капитаном «Барселоны» в следующем сезоне

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в следующем сезоне будет первым выбором главного тренера Хави Эрнандеса на роль капитана. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес в социальных сетях.

Напомним, главный капитан «Барселоны» Серхи Бускетс покинул команду на правах свободного агента. То же самое касается Жорди Альбы, который был вторым выбором Хави Эрнандеса.

Отмечается, что вице-капитаном «Барселоны» станет голкипер Марк-Андре тер Штеген. В отличие от Серхи Роберто, немец регулярно играет в стартовом составе «Барселоны».

Напомним, контракт Роберто с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.