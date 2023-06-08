Неймар может перейти в испанский суперклуб

Бразильский форвард Неймар, права на которого принадлежат «ПСЖ», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По информации источника, «Барселона» находится в поиске усиления после срыва перехода аргентинца Лионеля Месси, сделавшего выбор в пользу «Интера Майами». Одним из вариантов для «сине-гранатовых» является Неймар. Его услуги были предложены чемпиону Испании.

Напомним, что бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 2017 году. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.