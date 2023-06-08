«Реал» выделил для Беллингема легендарный седьмой номер

Мадридский «Реал» меняется - уходят игроки, а вместе с ними освобождаются и номера. И новые приходящие игроки, вроде Джуда Беллингема, получают престижные номера. Как сообщает El Mundo Deportivo, английский игрок, скорее всего, получит легендарный седьмой номер - он в прошлом принадлежал таким игрокам, как Рауль и Криштиану Роналду.

В то же время освобождается и девятый номер - ушел Карим Бензема. Он, как добавляет издание, достанется Гарри Кейну, который, очень возможно, также перейдет в «Реал».

Напомним, что мадридский клуб в закончившемся сезоне выиграл лишь один трофей - Кубок Испании.