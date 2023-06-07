Месси: В «Барселоне» есть люди, которые не хотели моего приезда

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который объявил о переходе в «Интер Майами», высказался о работе «Барселоны» по его возвращению в каталонский клуб.

Форвард отметил, что, наверняка, есть люди, которые не хотели его возвращения в стан «сине-гранатовых» .

«Как в свое время были те, кто не хотел, чтобы я оставался, и поэтому мне пришлось уйти. Они считают, что мое возвращение не пойдет на пользу клубу», - заявил Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что чемпион мира 2022 года покинул «Барселону» в 2021 году и заключил контракт с «ПСЖ», который подошёл к концу по окончании нынешнего сезона, и было принято решение не продлевать его.