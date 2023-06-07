Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

«Конечно, Бензема сделал правильный выбор. Он провел много лет в «Реале» и выиграл все, что только можно. И даже по несколько раз. И «Золотой мяч» ещё. Ему предложили 100 миллионов в год. За такие деньги можно просто пешком туда идти даже. Роналду тоже туда перешёл до этого и правильно сделал.

Такие футболисты уже свое отыграли. И они уже всего добились. Им остаётся просто наслаждаться жизнью. Думаю, сейчас многие ещё туда уедут. Модрич тот же - почему бы и нет? Перестройка в «Реале» уже проглядывалась. Так что испанский клуб будет развиваться дальше», - сказал Мостовой.