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Месси высказался о возможном воссоединении с Бускетсом и Альбой в «Интер Майами»

07 Июня 2023 • 22:33 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который объявил о переходе в «Интер Майами», высказался о возможном воссоединении со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне», Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, в американском клубе. 

Форвард отметил, что в СМИ было много новостей о том, что он поедет в Саудовскую Аравию вместе с испанцами, однако он заявил, что каждый сам выбирает свое будущее.

«Очевидно, я был в курсе их планов, но мы никогда не договаривались переходить куда-то вместе. Я принял решение самостоятельно, и оно устроило меня, и я не знаю, что они собираются делать», - сказал Месси в интервью Mundo Deportivo. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба
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