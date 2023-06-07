Месси высказался о возможном воссоединении с Бускетсом и Альбой в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который объявил о переходе в «Интер Майами», высказался о возможном воссоединении со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне», Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, в американском клубе.

Форвард отметил, что в СМИ было много новостей о том, что он поедет в Саудовскую Аравию вместе с испанцами, однако он заявил, что каждый сам выбирает свое будущее.

«Очевидно, я был в курсе их планов, но мы никогда не договаривались переходить куда-то вместе. Я принял решение самостоятельно, и оно устроило меня, и я не знаю, что они собираются делать», - сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.