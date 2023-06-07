Бускетс: «Месси заслуживает другое прощание с «Барселоной»

Покинувший «Барселону» и завершивший свою карьеру Серхио Бускетс считает, что Лионель Месси, покинувший клуб в 2021 году, заслуживает другого прощания с «Барсой». В связи с этим Бускетс надеется, что Месси вернется в клуб.

- Я люблю его за все, что мы сделали и пережили вместе, как человека, который любит этот клуб. Он - лучший игрок в истории «Барселоны». Все мы очень плохо отнеслись к расставанию с ним два года назад, прощание с ним должно быть другим. Сейчас все хотят видеть его снова дома, но все зависит от него и его семьи, - цитирует слова Серхио Бускетса испанское издание Sport.