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Бускетс: «Месси заслуживает другое прощание с «Барселоной»

07 Июня 2023 • 21:24 Комментировать (3)

Покинувший «Барселону» и завершивший свою карьеру Серхио Бускетс считает, что Лионель Месси, покинувший клуб в 2021 году, заслуживает другого прощания с «Барсой». В связи с этим Бускетс надеется, что Месси вернется в клуб.

- Я люблю его за все, что мы сделали и пережили вместе, как человека, который любит этот клуб. Он - лучший игрок в истории «Барселоны». Все мы очень плохо отнеслись к расставанию с ним два года назад, прощание с ним должно быть другим. Сейчас все хотят видеть его снова дома, но все зависит от него и его семьи, - цитирует слова Серхио Бускетса испанское издание Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
07 Июня 2023 в 21:58
ай проста бабселона поняла што шмеци ей тока абузой будец.. и сделала кидок.. а шнырь по прыказу жынки а она у него актив в ихнем бдсм - выбрал то чё она захатела.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
07 Июня 2023 в 21:38
Пора Месси менять агента-папу на Бускетса... Он бы точно с Хилялем договорился... Хе..
ингерман
07 Июня 2023 в 21:33
ай палучил пенка пад зад аблодатель 9 левых зм.. кому он таперича нуж0н.. А-ха-ха-ха! )))
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