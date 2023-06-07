Когда Месси проведёт ближайший матч за новый клуб в чемпионате

В ближайшее время Лионель Месси выберет себе новый клуб. Ожидается, что аргентинец усилит «Интер Майами», но официально об этом не объявлено, поэтому другие варианты – варианты с «Барселоной» и «Аль-Хилялем» – исключать нельзя.

Когда же Месси может провести ближайший матч чемпионата за свой новый клуб? Если аргентинец всё-таки вернётся в «Барселону», то первую игру Ла Лиги он сможет провести в районе 12 августа. Именно на эту дату назначен старт чемпионата Испании.

При переходе в «Аль-Хиляль» Месси сможет выступить в саудовской лиге приблизительно 11 августа. Эта дата является базовой датой первого тура чемпионата Саудовской Аравии.

При подписании контракта с «Интер Майами», о котором многое было сказано в последние часы, говорить наверняка о дате дебюта Месси сложно, ведь сезон МЛС уже идёт. Но Лионелю определённо будет нужен отпуск, а позже – время для набора формы. Скорее всего, сыграть за «Интер Майами» звёздный форвард сможет не раньше средины июля. Возможно, это будет матч против «Сент-Луис Сити» 16 июля. Если нет, то дебют Месси в МЛС пройдёт уже после паузы – в средине августа.

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