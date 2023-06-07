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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуну» могут не допустить в еврокубки

07 Июня 2023 • 19:36 Комментировать

В так называемом «деле Негрейры» с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей в Испании фигурирует не только «Барселоны». В отношении «Осасуны» тоже идёт разбирательство, и к этому разбирательству подключился УЕФА.

Как сообщает ElDesmarque, «Осасуну» могут не допустить к участию в еврокубках. В таком случае билет в Лигу конференций на следующий сезон перейдёт к «Атлетику» из Бильбао.

Отметим, что «Осасуна» в чемпионате Испании заняла седьмое место, а «Атлетик» - восьмое. Лига конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетик Бильбао УЕФА
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