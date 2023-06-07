Стало известно, почему Месси выбрал «Интер Майами»

После ухода из «ПСЖ» у Лионеля Месси было несколько вариантов по будущему. Всё идёт к тому, что звёздный аргентинец окажется в «Интер Майами».

Как сообщает Marca, Месси привлекал вариант с возвращением в «Барселону». Клуб заверил сторону игрока, что его регистрация возможна, но нужно время. Месси не захотел ждать.

Также у Месси было предложение от «Аль-Хиляля». Саудовский клуб предлагал 35-летнему футболисту большие деньги, однако со спортивной точки зрения предложение оказалось не столь интересным для Лео. Форвард хочет играть на солидном уровне, чтобы в хорошей форме подойти к следующему Кубку Америки. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью игрока.

Месси в итоге выбрал «Интер Майами», поскольку считает МЛС конкурентоспособной лигой, где давление на него будет не таким сильным, как в Европе. В Майами многие говорят на испанском языке, что тоже привлекло Лионеля.

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