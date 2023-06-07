«Бетис» «назначил» Хоакина водителем автобуса

Атакующий полузащитник Хоакин Санчес завершил карьеру. Пресс-служба «Бетиса» опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что теперь 41-летний Хоакин будет водителем клубного автобуса.

«Официально: Хоакин – новый водитель автобуса первой команды. Его мечта сбылась», - говорится в сообщении.

При этом ниже в хэштегах указано, что речь идёт о шутке.

Всего за «Бетис» Хоакин Санчес провёл 488 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 46 результативных передач на партнёров. «Бетис» завершил чемпионат Испании на шестой позиции и получил путёвку в групповой этап Лиги Европы.