Агент Кесси обвинил прессу во лжи

Агент полузащитника «Барселоны» Франка Кесси в социальных сетях назвал фейковой новость о том, что его клиент дал добро на уход из каталонского клуба.

Отметим, что слухи связывают 26-летнего Франка Кесси с «Ливерпулем». Мерсисайдский клуб как раз нуждается в усилении средней линии поля после ухода нескольких футболистов.

За «Барселону» Кесси играет с прошлого лета. С тех пор ивуариец провёл 43 официальных матча, в которых забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 28 миллионов евро.