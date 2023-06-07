Месси и «Барселона» - игрок не готов ждать до конца лета

Судя по всему, Лионель Месси будет играть за «Интер Майами» в МЛС. Как сообщает Mundo Deportivo, вариант с возвращением Месси в «Барселону» жизнеспособен, однако футболисту для переезда на «Камп Ноу» нужно будет ждать. Не исключено, что история может затянуться до конца лета, что не устраивает Лионеля. Он хочет прояснить будущее в самое ближайшее время.

Напомним, что в конце прошлой недели было объявлено об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ» после двух проведённых сезонов.

Как известно, Месси ушёл из родной «Барселоны» в 2021 году. Тогда каталонский клуб не смог предложить новый контракт звёздному футболисту.

Стало известно, где будет играть Месси