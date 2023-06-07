«Барселона» смирилась с тем, что Месси не вернётся

Каталонская «Барселона» смирилась с фактом, что Лионель Месси не вернётся в команду. По информации от журналиста Рожера Торелло, в руководстве понимают, что аргентинец с большой долей вероятности присоединится к «Интер» Майами.

Напомним, Месси сейчас находится в статусе свободного агента, но среди всех вариантов Лионель выбрал переход в «Интер» Майами. Некоторые источники утверждали, что на этом варианте настояла жена аргентинца Антонелла Рокуццо.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» и выиграл 6 золотых мячей в составе каталонского клуба. Тем не менее, Лионель не захотел возвращаться в команду, которую покинул два года назад.