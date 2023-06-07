«Реал» готов отпустить любого игрока

В «Реале» намечается перестройка состава. Клуб уже объявил об уходе четверых игроков – Карима Бензема, Марко Асенсио, Мариано Диаса и Эдена Азара. Из стана «сливочных» могут уйти и другие футболисты. Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Relevo, в «Реале» сейчас готов отпустить любого футболиста, у которого есть желание уйти.

В то же время «Реал» планирует усиление. Одна из главных задач – подписание центрального нападающего.

Напомним, что «Реал» занял второе место в завершившемся чемпионате Испании. Главным тренером мадридской команды является Карло Анчелотти, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.