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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов отпустить любого игрока

07 Июня 2023 • 14:41 Комментировать

В «Реале» намечается перестройка состава. Клуб уже объявил об уходе четверых игроков – Карима Бензема, Марко Асенсио, Мариано Диаса и Эдена Азара. Из стана «сливочных» могут уйти и другие футболисты. Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Relevo, в «Реале» сейчас готов отпустить любого футболиста, у которого есть желание уйти.

В то же время «Реал» планирует усиление. Одна из главных задач – подписание центрального нападающего.

Напомним, что «Реал» занял второе место в завершившемся чемпионате Испании. Главным тренером мадридской команды является Карло Анчелотти, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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