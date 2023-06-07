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Месси возвращается в «Барселону»

07 Июня 2023 • 14:16 Комментировать

Форвард Лионель Месси продолжит карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, 35-летний аргентинский нападающий согласовал с «сине-гранатовыми» трудовое соглашение, которое будет рассчитано до лета следующего года.

Лионель – воспитанник академии «Барселоны» за первую команду аргентинец выступал с 2005 по 2021 год. Затем он на правах свободного агента перешел во французский «ПСЖ», где провел последние два сезона. На днях Месси покинул парижский гранд.

За «ПСЖ» Лео сыграл 75 поединков, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Месси выбрал новый клуб – это не «Барселона»

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Барселона Лионель Месси трансферы футбола - лето 2023
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