Нападающий Винисиус Жуниор стал лучшим игроком мадридского «Реала» по итогам минувшего сезона. Об этом «сливочные» сообщили на своем официальном сайте.

«Я хочу продолжать совершенствоваться и развиваться, чтобы показывать лучшую версию себя», — приводит слова бразильца пресс-служба команды.

В сезоне-2022/23 на счету 22-летнего футболиста 55 матчей с учетом всех турниров, в которых он забил 23 мяча и стал автором 21 результативной передачи.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Барселоны» на десять зачетных баллов.