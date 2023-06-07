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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус — лучший игрок «Реала» в сезоне-2022/23 официально

07 Июня 2023 • 14:01 Комментировать

Нападающий Винисиус Жуниор стал лучшим игроком мадридского «Реала» по итогам минувшего сезона. Об этом «сливочные» сообщили на своем официальном сайте.

«Я хочу продолжать совершенствоваться и развиваться, чтобы показывать лучшую версию себя», — приводит слова бразильца пресс-служба команды.

В сезоне-2022/23 на счету 22-летнего футболиста 55 матчей с учетом всех турниров, в которых он забил 23 мяча и стал автором 21 результативной передачи.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Барселоны» на десять зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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