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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси уже сегодня должен объявить о своём решении

07 Июня 2023 • 12:27 Комментировать

Лионель Месси уже сегодня должен объявить о своём решении насчёт того, где продолжит карьеру. Напомним, аргентинец стал свободным агентом после ухода из «ПСЖ».

Журналист Херард Ромеро сообщает, что Месси уже сегодня должен объявить о своём следующем клубе. В прессе ходят слухи, что Лионель выбирал между двумя вариантами – переходом в «Интер» Майами и возвращением в каталонскую «Барселону». Ранее футболист исключил вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес был бы рад заполучить Месси, о чём специалист уже дал понять руководству.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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