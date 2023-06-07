Известный испанский нападающий может переехать в Саудовскую Аравию

Испанский нападающий Яго Аспас, который выступает на родине за «Сельту», может покинуть Европу и продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Как информирует Goal.com, в трансфере 35-летнего форварда заинтересован один из представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Представители неназванного клуба уже провели предварительные переговоры с агентом опытного бомбардира.

Аспас защищает цвета команды из Виго с июля 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании форвард провел 37 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.