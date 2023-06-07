Хави сообщил Кесси, что «Барселона» хочет его продать

Каталонская «Барселона» намерена расстаться с полузащитником Франком Кесси. По информации от журналиста Хави Мигеля, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес недавно встретился с ивуарийцем и объяснил, что клуб принял решение о его продаже из-за сложной экономической ситуации.

Отмечается, что Кесси с пониманием относится к решению «Барселоны». Каталонский клуб теперь ищет покупателя на ивуарийского полузащитника. Команда Хави Эрнандеса будет готова отпустить Франка за 35 миллионов евро.

Самым заинтересованным клубом в трансфере Кесси в последние месяцы был миланский «Интер».