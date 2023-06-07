Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не планирует переезжать на Ближний Восток.

Как стало известно порталу The Athletic, звездный аргентинец пока не собирается переходить в саудовский «Аль-Хиляль», который готов платить Месси до 600 миллионов евро за сезон. По сообщениям источника, сейчас футболист выбирает между «Барселоной» и «Интером» Майами.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться с варианту с переездом в Саудовскую Аравию в 2024 году.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 21 мяч и стал автором 20 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. После окончания чемпионата Франции Месси покинул расположение «ПСЖ».