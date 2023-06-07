«Барселоне» будет сложно продать Фати и Торреса, оба игрока отказываются уходить

Каталонская «Барселона» хочет продать двух атакующий футболистов в лице Ансу Фати и Феррана Торреса, но сделать это будет сложно. По информации от инсайдера Хави Мигеля, у обоих игроков есть долгосрочный контракт. К тому же, они не заинтересованы в уходе.

Как Фати, так и Торрес, хотят остаться в «Барселоне» и доказать главному тренеру Хави Эрнандесу, что тот может на них рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Напомним, Фати ранее связывали с переходом в «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Торрес был связан с мадридским «Атлетико» и возвращением в Английскую премьер-лигу, где Ферран ранее выступал за «Манчестер Сити».