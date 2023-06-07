В семье Месси раздор: Лионель и его жена разошлись в выборе нового клуба

У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси есть два выгодных предложения из США и Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жоан Фонтес. Он не уточнил названия клубов, но с большой долей вероятности это «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».

На фоне этого в семье звездного футболиста произошел раздор. Родные не могут определиться с окончательным пунктом назначения. Супруга Лионеля слоняется к переезду во Флориду. Сам Лео и его агент предпочитают вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке.

Примечательно, что никто в семье футболиста не склоняется к возвращению в «Барселону».

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