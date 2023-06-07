Назван суперклуб, за который Месси готов играть бесплатно

Хорхе Месси, который является отцом и агентом экс-форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, провел встречу с президентом каталонской «Барселоны» Жоаном Лапортой. Журналистам El Languero, стали известны детали переговоров между сторонами.

Лапорта: «Расслабься, если Лионель вернется, он будет самым высокооплачиваемым игроком команды».

Отец Месси: «Не переживай, мой сын готов играть за «Барселону» бесплатно».

Месси – воспитанник каталонского клуба. За «сине-гранатовых» аргентинец выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона нападающий провел за французский «ПСЖ», который покинул на правах свободного агента.

Месси выбрал новый клуб – это не «Барселона»