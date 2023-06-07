Рауль может уйти из «Реала» в клуб Ла Лиги

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас работает наставником молодежной команды «сливочных», близок к уходу из «королевского» клуба, об этом рапортует Marca.

Как стало известно источнику, в услугах специалиста заинтересован «Хетафе». Клуб рассматривает Рауля на место Хосе Бордаласа, который может покинуть команду в ближайшее время.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» финишировал на 15-м месте, сохранив прописку в элитном дивизионе. Бордалас занимает пост главного тренера команды с апреля этого года. Контракт между сторонами истекает в конце текущего месяца.