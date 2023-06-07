Иньеста: «Благодарен «Барселоне», что согласилась прилететь в Японию»

Каталонская «Барселона» слетала в Японию, где в товарищеском матче обыграла «Виссел Кобе» - команду, за которую выступает Андрес Иньеста, легендарный экс-игрок «Барселоны». Иньеста прокомментировал события игры и поблагодарил бывший клуб.

- Я думаю, это красивый день для поклонников футбола в целом. Я же вспоминаю о том, как именно на этом поле мы выиграли первый трофей «Висселя». В свете этого вернуться сюда крайне приятно - и закончить тут выступления. Это особый день, сыграть против «Барселоны», и мы очень ценим, что она согласилась прилететь сюда, - цитирует слова Иньесты клубный канал «Барселоны».