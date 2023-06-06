​Источник: уход Бензема стал неприятным сюрпризом для игроков «Реала»

Французский нападающий Карим Бензема снова проявил свой сложный и непредсказуемый характер - отыграв четырнадцать лет за «Реал», он очень быстро, буквально за считанные часы, принял решение покинуть клуб и улететь в Саудовскую Аравию за, что называется, «длинным евро».

Как уточняет испанское издание Marca, такой поворот событий стал большим сюрпризом для большинства игроков «Реала», которых он заверил перед этим, что остается. В неловкое положение он поставил и Карло Анчелотти, который накануне без тени сомнения заявил журналистам, что Бензема остается.

В общем, конец своего 14-летнего, полного славных страниц сотрудничества с «Реалом», Бензема смазал так же, как и карьеру в сборной Франции.