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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Источник: уход Бензема стал неприятным сюрпризом для игроков «Реала»

06 Июня 2023 • 22:48 Комментировать

Французский нападающий Карим Бензема снова проявил свой сложный и непредсказуемый характер - отыграв четырнадцать лет за «Реал», он очень быстро, буквально за считанные часы, принял решение покинуть клуб и улететь в Саудовскую Аравию за, что называется, «длинным евро».

Как уточняет испанское издание Marca, такой поворот событий стал большим сюрпризом для большинства игроков «Реала», которых он заверил перед этим, что остается. В неловкое положение он поставил и Карло Анчелотти, который накануне без тени сомнения заявил журналистам, что Бензема остается.

В общем, конец своего 14-летнего, полного славных страниц сотрудничества с «Реалом», Бензема смазал так же, как и карьеру в сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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