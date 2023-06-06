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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси хочет определиться с новым клубом до понедельника слухи

06 Июня 2023 • 22:17 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Лионель Месси хочет в ближайшие дни определиться с будущим.

По информации журналиста Эрнана Клауса, клуб МЛС «Интер» Майами лидирует в борьбе с саудовским «Аль-Хилялем» за подписание аргентинской футбольной звезды.

Как сообщает источник, Месси хотел бы перейти в «Барселону», но он также желает принять решение о своем будущем до начала тренировочного сбора аргентинской национальной команды, который запланирован на следующий понедельник.

Если от каталонского клуба так и не поступит официального предложения с предоставлением необходимых гарантий, то Месси предпочел бы переход в «Интер» Майами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси аль-хиляль Интер Майами
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Июня 2023 в 22:22
ай.. клаус.. а это каторова штирлиц тавой.. А-ха-ха-ха! )))
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