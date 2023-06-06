Аргентинский нападающий Лионель Месси хочет в ближайшие дни определиться с будущим.

По информации журналиста Эрнана Клауса, клуб МЛС «Интер» Майами лидирует в борьбе с саудовским «Аль-Хилялем» за подписание аргентинской футбольной звезды.

Как сообщает источник, Месси хотел бы перейти в «Барселону», но он также желает принять решение о своем будущем до начала тренировочного сбора аргентинской национальной команды, который запланирован на следующий понедельник.

Если от каталонского клуба так и не поступит официального предложения с предоставлением необходимых гарантий, то Месси предпочел бы переход в «Интер» Майами.