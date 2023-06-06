Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема официально стал игроком саудовского «Аль-Иттихада».

Пресс-служба клуба подтвердила, что французская звезда переходит в «Аль-Иттихад». Он подпишет с клубом контракт сроком на 3 года.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистой заработной платы в год, включая коммерческие сделки.

В минувшем сезоне Бензема провел в составе «Реала» 43 матча. Он забил 31 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее Бензема высказался об уходе из мадридского «Реала».