«Реал» связался с «Вильярреалом» по трансферу Чуквуезе

Нападающий «Вильярреала» Сэмуэль Чуквуезе может перебраться в мадридский «Реал».

Как стало известно As, «сливочные» продолжают вести поиски атакующего футболиста. Приоритетным вариантом для «Реала» остается Гарри Кейн, но клуб не собирается останавливаться на этом. Несмотря на то, что ранее Чуквуезе говорил о намерениях продолжить карьеру в «Вильярреале», мадридский клуб уже связался с «желто-синими» по поводу возможного трансфера 24-летнего нигерийца. Подробности переговоров пока не сообщаются.

В минувшем сезоне Чуквуезе принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.