Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» связался с «Вильярреалом» по трансферу Чуквуезе

06 Июня 2023 • 21:16 Комментировать (1)

Нападающий «Вильярреала» Сэмуэль Чуквуезе может перебраться в мадридский «Реал».

Как стало известно As, «сливочные» продолжают вести поиски атакующего футболиста. Приоритетным вариантом для «Реала» остается Гарри Кейн, но клуб не собирается останавливаться на этом. Несмотря на то, что ранее Чуквуезе говорил о намерениях продолжить карьеру в «Вильярреале», мадридский клуб уже связался с «желто-синими» по поводу возможного трансфера 24-летнего нигерийца. Подробности переговоров пока не сообщаются.

В минувшем сезоне Чуквуезе принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
06 Июня 2023 в 21:19
вотт, его можно бы подписать, только б не Кейна-Холанна-Мбаппе.....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
21:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова отпустить четырёх игроков слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
Кейн дал согласие на переход в мадридский «Реал» слухи
21:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» готовы смириться с решением Месси перейти в другой клуб
21:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» связался с «Вильярреалом» по трансферу Чуквуезе 1
20:59 · Испания. Ла Лига
Тебас подшутил над Пересом и Лапортой после ухода «Ювентуса» из Суперлиги
20:39 · Испания. Ла Лига
Браим Диас продлит контракт с «Реалом» 1
20:30 · Испания. Ла Лига
Месси не доверяет «Барселоне», игрок склоняется к переезду в США
20:19 · Испания. Ла Лига
Рауль может возглавить клуб Ла Лиги слухи
19:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не гарантирует Месси, что сможет его зарегистрировать слухи
19:31 · Испания. Ла Лига
Модрич решил продлить контракт с «Реалом» слухи
19:21 · Испания. Ла Лига
Пике раскритиковал руководство «Барселоны»
18:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала Гави как игрока основы
18:17 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хаверца в «Реал» сорвался 1 слухи
16:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен игроками 2
15:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» с Иньестой 1
Все новости
Рекомендуем