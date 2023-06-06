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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас подшутил над Пересом и Лапортой после ухода «Ювентуса» из Суперлиги

06 Июня 2023 • 20:59 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на новости о выходе туринского «Ювентуса» из Суперлиги.

В своих социальных сетях чиновник опубликовал совместное фото президентов «Реала» и «Барселоны» – Флорентино Переса и Жоана Лапорты. Фотографию он сопроводил ироничным сообщением.

«Пусть последний закроет дверь и выключит свет», – написал Тебас.

После ухода «Ювентуса», «Реал» и «Барселона» останутся последними клубами-членами Суперлиги.  

Тебас является активным ненавистником идеи создания футбольной Суперлиги, он неоднократно выступал с критикой в отношении клубов-участников формирования.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Жоан Лапорта Флорентино Перес Хавьер Тебас Суперлига
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