Тебас подшутил над Пересом и Лапортой после ухода «Ювентуса» из Суперлиги

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на новости о выходе туринского «Ювентуса» из Суперлиги.

В своих социальных сетях чиновник опубликовал совместное фото президентов «Реала» и «Барселоны» – Флорентино Переса и Жоана Лапорты. Фотографию он сопроводил ироничным сообщением.

«Пусть последний закроет дверь и выключит свет», – написал Тебас.

После ухода «Ювентуса», «Реал» и «Барселона» останутся последними клубами-членами Суперлиги.

Тебас является активным ненавистником идеи создания футбольной Суперлиги, он неоднократно выступал с критикой в отношении клубов-участников формирования.