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«Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен игроками

06 Июня 2023 • 16:38 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен футболистами. Как сообщает TodoFichaes, из Барселоны в Мадрид может отправиться Ансу Фати, а в обратном направлении – Жоау Фелиш.

Отмечается, что такой обмен пытается провернуть агент Жорже Мендеш, который работает с обоими футболистами.

Стоит сказать, что вторую часть сезона 2022/2023 Фелиш провёл в аренде в «Челси». Португалец был не против остаться в Лондоне, однако новый рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино в его услугах не заинтересован.

Добавим, что «Барселона» и «Атлетико» на трансферном рынке взаимодействуют нередко.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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Alex1972
06 Июня 2023 в 17:03
🤔?..
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