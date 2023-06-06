«Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен игроками

В летнее трансферное окно «Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен футболистами. Как сообщает TodoFichaes, из Барселоны в Мадрид может отправиться Ансу Фати, а в обратном направлении – Жоау Фелиш.

Отмечается, что такой обмен пытается провернуть агент Жорже Мендеш, который работает с обоими футболистами.

Стоит сказать, что вторую часть сезона 2022/2023 Фелиш провёл в аренде в «Челси». Португалец был не против остаться в Лондоне, однако новый рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино в его услугах не заинтересован.

Добавим, что «Барселона» и «Атлетико» на трансферном рынке взаимодействуют нередко.