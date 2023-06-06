«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» с Иньестой

В Токио завершился товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной». Каталонская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. Оба гола команда Хави организовала ещё в первом тайме: на 16-й минуте отличился Франк Кесси, а на 19-й минуте – Эрик Гарсия.
Стоит сказать, что за «Виссел Кобе» почти всю игру отыграл экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Его заменили за десять минут до конца основного времени.
Напомним, что ранее Иньеста объявил о летнем уходе из «Виссел Кобе». 39-летний также сказал, что в будущем планирует вернуться в «Барселону» в какой-либо роли.
Протокол игры
|16'Кесси Франк (0:1)
|19'Гарсия Эрик (0:2)
Маэкава Дайя 87' (Фелипе Мегиоларо ( 87' ) •Такахаши Шохей•Хацусэ Рё 48' (Хидака Митсуки ( 48' •Терасака Сего 88' ) •Осаки Лео 81' (Муто Йосинори ( 81' ) •Сайто Мицуки 47' (Кавасаки Сюхэи ( 47' •Иде Харуя 81' ) •Сампер Серхи 81' (Тулер ( 81' ) •Сасаки Даидзю 47' (Огихара Тагахиро ( 47' ) •Иньеста Андрес 81' (Накасака Юя ( 81' ) •Юруки Коя 47' (Патрик Жан ( 47' ) •Линкольн 47' (Мугоша Стефан ( 47' •Юя Осако 84' ) •Одзаки Юсэй
Пенья Иньяки 61' (Тенас Арнау ( 61' ) •Араухо Хулиан•Де Йонг Френки 46' (Гиу Марк ( 46' ) •Гарсия Эрик•Кесси Франк 46' (Торрес Ферран ( 46' ) •Торре Пабло 60' (Эрнандес Унаи ( 60' ) •Левандовски Роберт 46' (Гави ( 46' ) •Фати Ансу 47' (Рафинья Диас ( 47' ) •Алонсо Маркос 46' (Форт Эктор ( 46' ) •Прим Пау•Родригес Даниэль 46' (Кунде Жюль ( 46' )
Сегодня. Стадион "New National Stadium (Tokyo) " .
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