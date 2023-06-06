«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» с Иньестой

В Токио завершился товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной». Каталонская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. Оба гола команда Хави организовала ещё в первом тайме: на 16-й минуте отличился Франк Кесси, а на 19-й минуте – Эрик Гарсия.

Стоит сказать, что за «Виссел Кобе» почти всю игру отыграл экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Его заменили за десять минут до конца основного времени.

Напомним, что ранее Иньеста объявил о летнем уходе из «Виссел Кобе». 39-летний также сказал, что в будущем планирует вернуться в «Барселону» в какой-либо роли.