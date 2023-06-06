Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» с Иньестой

06 Июня 2023 • 15:48 Комментировать (1)

В Токио завершился товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной». Каталонская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. Оба гола команда Хави организовала ещё в первом тайме: на 16-й минуте отличился Франк Кесси, а на 19-й минуте – Эрик Гарсия.

Стоит сказать, что за «Виссел Кобе» почти всю игру отыграл экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Его заменили за десять минут до конца основного времени.

Напомним, что ранее Иньеста объявил о летнем уходе из «Виссел Кобе». 39-летний также сказал, что в будущем планирует вернуться в «Барселону» в какой-либо роли.

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "New National Stadium (Tokyo) " .
Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Виссел Кобе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Артур Измаилов
06 Июня 2023 в 15:52
событие века
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
16:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен игроками 1
15:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» с Иньестой 1
15:28 · Испания. Ла Лига
Журналист сообщил «нехорошие новости» о Месси 2
14:51 · Испания. Ла Лига
Мендилибар останется тренером «Севильи» официально
14:38 · Испания. Ла Лига
Месси устал от ситуации со своим будущим 2
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не представил новую форму из-за ухода Бензема и Асенсио
13:54 · Испания. Ла Лига
«Это больно»: Бензема высказался об уходе из «Реала» 1
13:16 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Месси может повлиять на судьбу игрока «Манчестер Сити»
12:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к первому летнему трансферу
11:59 · Испания. Ла Лига
Бензема подписал в Саудовской Аравии контракт на 3 года 1
11:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» планировала получить 150 миллионов евро за Беллингема, но «Реал» сбил цену 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
На Гюндогана претендуют три клуба
10:21 · Англия. Премьер-лига
Рамос дал совет Кейну, где продолжить карьеру 2
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» оформил два громких трансфера
07:37 · Испания. Ла Лига
Судья Матеу Лаос завершил карьеру
Все новости
Рекомендуем