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Чемпионат Испании. Ла Лига

Журналист сообщил «нехорошие новости» о Месси

06 Июня 2023 • 15:28 Комментировать (2)

Известный журналист Херард Ромеро высказался по поводу ситуации с будущим Лионеля Месси.

На выходных «ПСЖ» объявил об уходе Месси после двух сезонов в клубе. После этого отец Лионеля сообщил, что футболист хотел бы вернуться в «Барселону».

«Мне только что позвонили и сообщили нехорошие новости. Возможны серьёзные осложнения [в сделке с «Барселоной], потребуется поворотный момент или неожиданное чудо. Сейчас я не могу сказать, что возвращение Месси исключено, но это очень и очень сложно. Шансы невелики», - сказал Ромеро, чьи слова приводит All About Argentina.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Херард Ромеро
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Комментарии (2)
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Артур Измаилов
06 Июня 2023 в 15:32
да плевал карлик на барсу, задрали уже... бабло важнее!
Alex1972
06 Июня 2023 в 15:31
Это был Херард Пике.. А-ха-ха-ха..
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