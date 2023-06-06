Журналист сообщил «нехорошие новости» о Месси

Известный журналист Херард Ромеро высказался по поводу ситуации с будущим Лионеля Месси.

На выходных «ПСЖ» объявил об уходе Месси после двух сезонов в клубе. После этого отец Лионеля сообщил, что футболист хотел бы вернуться в «Барселону».

«Мне только что позвонили и сообщили нехорошие новости. Возможны серьёзные осложнения [в сделке с «Барселоной], потребуется поворотный момент или неожиданное чудо. Сейчас я не могу сказать, что возвращение Месси исключено, но это очень и очень сложно. Шансы невелики», - сказал Ромеро, чьи слова приводит All About Argentina.

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