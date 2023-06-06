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Мендилибар останется тренером «Севильи» официально

06 Июня 2023 • 14:51 Комментировать

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар останется на своём посту в следующем сезоне. Официальный сайт андалузского клуба сообщает, что испанский специалист подписал с клубом краткосрочный контракт до конца следующего сезона.

Напомним, Мендилибар стал третьим тренером «Севильи» в прошедшем сезоне. Испанец пришёл в марте и сумел спасти команду от вылета и выиграть Лигу Европы. До него «Севилью» в прошедшей кампании возглавляли Хулен Лопетеги и Хорхе Сампаоли.

62-летний Мендилибар до прихода в «Севилью» почти год находился без работы после ухода из «Алавеса». Хосе Луис недавно стал самым возрастным тренером, который выигрывал Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хосе Луис Мендилибар
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