Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар останется на своём посту в следующем сезоне. Официальный сайт андалузского клуба сообщает, что испанский специалист подписал с клубом краткосрочный контракт до конца следующего сезона.

Напомним, Мендилибар стал третьим тренером «Севильи» в прошедшем сезоне. Испанец пришёл в марте и сумел спасти команду от вылета и выиграть Лигу Европы. До него «Севилью» в прошедшей кампании возглавляли Хулен Лопетеги и Хорхе Сампаоли.

62-летний Мендилибар до прихода в «Севилью» почти год находился без работы после ухода из «Алавеса». Хосе Луис недавно стал самым возрастным тренером, который выигрывал Лигу Европы.