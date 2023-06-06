Месси устал от ситуации со своим будущим

В конце прошлой недели было объявлено об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ». Как сообщает испанский Sport, 35-летний аргентинец устал от неопределённой ситуации со своим будущим. Месси хочет закрыть этот вопрос уже в ближайшие дни.

Ранее отец Лионеля Месси, Хорхе Месси, заявил, что футболист хотел бы вернуться в «Барселону». Каталонцы якобы попросили аргентинца подождать несколько недель, прежде чем клуб сможет сделать предложение.

Также слухи активно связывают Лионеля Месси с саудовским «Аль-Хилялем». Этот клуб предлагает семикратному обладателю «Золотого мяча» большие деньги.

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