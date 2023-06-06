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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не представил новую форму из-за ухода Бензема и Асенсио

06 Июня 2023 • 13:58 Комментировать

«Реал» до сих пор не представил форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Причина заключается в том, что в презентационном ролике снимались Карим Бензема и Марко Асенсио. Эти футболисты, как известно, покидают мадридский клуб, о чём уже было объявлено.

В сезоне 2022/2023 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити» (1:1, 0:4). При этом «сливочные» смогли завоевать Кубок Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

Отметим, что главным тренером «Реала» остаётся Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Марко Асенсио
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